Starleta i aktuelna učesnica rijalitija "Elita 9", Maja Marinković, hitno je izvedena sa imanja u Šimanovcima!

Njen izlazak zabrinuo je mnoge fanove, a sada je konačno poznat pravi razlog njenog napuštanja rijalitija.

Naime, pre nego što je kročila u aktuelnu sezonu, Maja Marinković se podvrgla estetskoj operaciji povećanja zadnjice, i to čak dva puta.

Međutim, ovaj zahvat pretvorio se u pravi pakao.

Kako se saznaje, Maji je u nekoliko navrata "pukla rana" na mestu gde je operacija izvršena.

Zbog ove loše estetske korekcije, starleta prolazi kroz konstantne komplikacije i pravu agoniju, a zdravstveni problemi je prate kroz čitavu sezonu. Zbog nesnosnih bolova, ponovo je morala da napusti rijaliti kako bi joj lekari ukazali pomoć.

Kao da zdravstveni problemi nisu dovoljni, Maja trenutno prolazi kroz ljubavni pakao sa svojim emotivnim partnerom Asminom Durdžićem.

Do haosa je došlo kada se Maja strogo usprotivila Asminovoj ideji da se nasamo viđa sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić.



Alo/Kurir

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