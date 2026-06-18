Nakon turbulentnih dešavanja u rijalitiju Elita, gde su Maja Marinković i Asmin Durdžić još jednom priredili haos koji je eskalirao žestokom svađom zbog potencijalne trudnoće, strasti se ne smiruju.

Asminovi roditelji, Mevlida i Mustafa Durdžić, nisu štedeli reči kritikujući rođenog sina i njegovu partnerku, te su jasno stavili do znanja da ne prihvataju ovu snajku.

- Sto posto sam siguran da oni nisu nikakav ljubavni par niti da bi u takvom odnosu mogli da funcionišu u spoljašnjem svetu. Nisu spremni, normalni i zreli da se nose sa civilizovanim svetom. Maja je dosta agresivna, uporna. Možda bi privatno bili interesantni nekom društvu, ali greška je što se na ovaj način brukaju pred milionskim auditorijumom - naveo je Mustafa i istakao da njegova porodica ne bi mogla da prihvati devojku poput Marinkovićeve.

- Mi jesmo seljaci. Jednostavno ne prihvatamo takav tip žena. Te žene treba da imaju i bebisitera, kućnu pomoćnicu, pedikira, manikira, šminkera. Te žene ne znaju da skuvaju ručak ili umese hleb. Ne znaju da se ponašaju normalno. I da Maja rodi dete, to dete bi automatski bilo ludo ukoliko bi ga oni agresivci onako glasni odgajali. Tu ne bi bilo normalnih odnosa i normalne porodice - rekao je Durdžić stariji.

Njegova supruga Mevlida takođe nije uspela da sakrije zgroženost uz tvrdnje da Maja ne ostavlja Asmina na miru, te da je to razlog zbog kog je njihov naslednik u nezdravom odnosu.

- Asmin kaže da želi da se odvoji od nje, da ne želi da je vidi. Verujem mu i znam da je tako. Ipak, nemoguće ju je odvojiti. Kao mačka koja zarije kandže. Ne dozvoljava mu da ode. Ne znam šta je sa njom i da li je ta devojka toliko bolesna. Mene taj odnos apsolutno ne zanima. Njegova je stvar sve što radi. Mora da misli o tome šta radi, kome radi i da zna da on spava sa tim devojkama, a ne mi - bila je oštra Mevlida.

Briga nas za decu koju pravi naš sin

Kada je reč o mogućoj Majinoj trudnoći i drami koja se zbog toga odvija na imanju, roditelji su bili veoma izričiti. - Neću ceo život da živim u iščekivanju Asminovih beba i tome kad će on kojoj da napravi dete. To nas dvoje ne interesuje. Možda bi nas interesovalo da se čovek posveti jednom normalnom životu, da nađe normalnu, prirodnu devojku, onu koja zna koje su njene obaveze i kako da zaradi platu.

Ne interesuje nas da li će napraviti jedno, dvoje ili troje dece. Imam i sina Sudu, on ima ženu, dvoje dece, žive ozbiljan život. Pravi kuću milionske vrednosti. Asmin je mogao tako, ali otišao je u Beograd da se blamira i sramoti majku Mevlidu, brata, mene i celu familiju - rekao je Mustafa.

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