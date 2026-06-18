Influenserka Lea Stanković, koju na društvenim mrežama prati skoro 800.000 ljudi, izazvala je neviđeni bes javnosti svojim finansijskim savetima.

Kako je objasnila, od uštede na hrani kupuje luksuzne torbe.

S obzirom na to da se na njenim objavama redovno mogu videti komadi koji koštaju i po nekoliko hiljada evra, mnoge je zanimalo odakle dvadesetpetogodišnji novac za ovakav luksuz.

Influenserka je odlučila da razreši misteriju i šokirala pratioce.

-Često me ljudi pitaju odakle mi para za Šanel torbu. Od toga što jedem kod kuće, kuvam supu za tri dana, kuvam još jedno jelo za tri dana i od toga što se ne hranim po restoranima i ne naručujem dostavu - izjavila je Lea.

"Znači, hitno da svi počnemo da kuvamo kod kuće"

-Da li znate koliko ljudima mesečno odlazi na dostavu? U proseku vam je jedna porudžbina za jednu osobu 2000 dinara, uzmete dva obroka dnevno, a niko ne jede samo dva dnevno, to vam je već 4000 dinara. Na mesečnom nivou to je 120.000 dinara i toliko je jedna Luj Viton torba. Znači, hitno da svi počnemo da kuvamo kod kuće - objasnila je influenserka.

Njen video brzo je postao viralan, a komentari su se usijali.

-Poenta videa je dobra, da je bolje spremati kod kuće neko stalno naručivati... ali ima toliko ljudi koji nikad ne naručuju pa ne mogu priuštiti šanel torbu. Glupo kad finansijske savete daju ljudi odsečeni od realnosti - glasio je jedan od brojnih komentara.

Podsetimo, Lea Stanković nedavno je raskinula veridbu, o čemu je govorila i janvo navodeći da joj je u tom periodu bilo jako teško.



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