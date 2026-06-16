Kako se bliži veliko finale Elite 9, pojedini učesnici i dalje ne uspevaju da se pridržavaju strogih pravila koja propisuje Veliki šef.

Broj kažnjenih takmičara iz dana u dan raste, a sada je usledila nova sankcija.

Veliki šef bio je primoran da hitno reaguje nakon što pojedini učesnici nisu ustali iz kreveta kada je dat znak za buđenje.

Iako je bilo vreme da započnu dnevne aktivnosti, nekoliko elitara ostalo je da spava, čime su prekršili jedno od osnovnih pravila rijalitija.

Zbog toga su Jovana Cvijanović, Anastasija Brčić i Sandra Todić kažnjene oduzimanjem dela honorara.

Anastasiji ovo nije prva kazna tokom učešća, pa je sve izvesnije da bi rijaliti mogla da napusti bez zarađenog honorara.

Podsetimo, ona je ranije kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara zbog fizičkog sukoba sa bivšim dečkom Borom Santanom.

Tim povodom tada se oglasio njen najbolji prijatelj Ognjen Vulević.

-Tužbe su spremne i sve ćemo rešavati pravnim putem kada izađu iz rijalitija. Neću dozvoliti da bilo ko na takav način ponižava Anastasiju. Uvek ću reagovati, ali isključivo kroz institucije. Ne bavim se mutnim poslovima, sve će ići preko advokata. Nedavno sam bio u Beogradu i sastao se sa advokatom, a sada samo čekamo da postupak počne. Ovakve stvari neće biti zaboravljene - istakao je on, te dodao:

-Ovo je toliko odvratno da nemam reči. I ona greši i izgovara svašta, ali je on svojim ponašanjem doveo do toga da izgubi kontrolu. To ni na koji način ne opravdava situaciju, ali smatram da je i njegova odgovornost velika - poručio je Vulević za Pink.