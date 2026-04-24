Učesnik rijalitija Asmin Durdžić morao je hitno da napusti Elitu 9 i iimanje u Šimanovcima nakon što se sa svojom partnerkom majom Marinković posvađao, a zatim potukao ispod pokrivača.

Budući da mu je u naletu besa i Majinih "izliva emocija" otpao zub, on je danas morao da napusti kuću.

Nakon kratkog odsustva, brzo se vratio u rijaliti, gde je stigao vidno raspoložen, uz osmeh, nakon što mu je produkcija obezbedila adekvatnu medicinsku negu.

Ipak, pažnju javnosti izazvala je njegova promena priče o samom incidentu koji se dogodio nakon žurke, kada se probudio sa oštećenim prednjim zubom.

Asmin je prvobitno optužio Maju Marinković, navodeći da mu je zub izbijen tokom njihovog fizičkog sukoba.

Međutim, u emisiji "Pitanja gledalaca" izneo je potpuno drugačiju tvrdnju.

Na pitanje publike kako su Maja i on ponovo završili zajedno nakon takvog fizičkog okršaja, Durdžić je izneo potpuno neočekivano opravdanje.

- Dok sam bio pijan, mislio sam da mi je izbila zub - priznao je Asmin pred kamerama.

Prema njegovim novim navodima, taj zub je zapravo bio oštećen mnogo godina ranije.

- Još dok sam bio klinac, što mogu i moji da potvrde, izbio sam sebi deo zuba i on je sada samo pukao - ispričao je Asmin, dodajući da je zub definitivno pukao u toku spavanja.

Ova promena priče usledila je nakon što su snimci njihovog sukoba i tvrdnje o intervenciji obezbeđenja danima bili glavna tema javnosti.

