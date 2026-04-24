Opštinsko veće Paraćina prosledilo je Skupštini opštine predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama sa teritorije ove opštine koje imaju decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u školskoj 2026/2027. godini.

Kako se navodi, ukoliko odbornici na narednoj sednici usvoje ovu odluku, biće izrađen i pravilnik kojim će se detaljnije urediti način njene primene.

Nakon toga, roditelji i staratelji moći će da podnesu zahteve za isplatu pomoći u iznosu od 10.000 dinara po detetu.

Planirano je da sredstva budu uplaćivana direktno na tekuće račune roditelja ili staratelja.

Iz opštinskog rukovodstva Paraćina ističu da je cilj ove mere da se olakšaju troškovi školovanja i pruži dodatna podrška porodicama.

