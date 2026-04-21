Mikiju Dudiću pukao je film kada je video da mu je kafa prosuta iza kreveta, te se odmah obratio Sari Stojanović s kojom je zaratio.

U svađu se neočekivano umešao i Murat Aslyguzin, a zatim je obezbeđenje uletelo u Belu kuću budući da je rasprava bila na ivici fizičkog obračuna.

- Pitao sam je ko je prosuo kafu, nemoj ona da mi diže glas i da mi se k*rči - rekao je Miki.

- Ona je tebi samo odgovorila - rekao je Murat.

- Ne može ona sa mnom tako da razgovara, primiri je - dodao je Miki.

- Koga ti glumiš ovde? Normalno pričam s tobom - odbrusio je Murat.

- Odj*bite oboje, ajde paljba - rekao je Dudić.

- Lepo sam ti odgovorila - rekla je Sara.

- Ova debilka nije normalna, ona se meni k*rči - rekao je Miki.

- Normalno pričam s tobom, j*bem te. Saro, ti isto ne dobacuj - rekao je Murat.

- Lepo ti kažem da je primiriš - odbrusio je Dudić dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

