Miki Dudić je iskazao agresivno ponašanje prema Urošu Staniću nakon čega je Veliki šef hitno reagovao.

Zbog ovog ispada Veliki šef je Mikija Dudića drastično kaznio oduzimanjem čak šestomesečnog honorara.

Ovim strogim potezom produkcija je svim učesnicima poslala jasnu poruku da povlastice ne postoje i da će svaki vid agresije biti momentalno i žestoko sankcionisan udarcem po džepu. Ovo je samo jedan u nizu primera kako se nepoštovanje pravila rešava u Eliti, s obzirom na to da su i drugi takmičari nedavno ostajali bez svojih zarada iz sličnih razloga.

Prekršili stavku iz ugovora

Tokom jučerašnjeg dana standardna rutina buđenja pretvorila se u ozbiljan problem za grupu učesnika.

Naime, nakon što je u kući završeno emitovanje muzike za buđenje, koja inače označava obavezan početak dana i kraj spavanja za sve, nekolicina njih je odlučila da u potpunosti ignoriše ovaj znak. Umesto da ustanu iz kreveta i započnu svoje dnevne aktivnosti, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anastasija Brčić, Tanja Stijelja Boginja i Rada Todorović su opušteno nastavili da spavaju.

Ovakvo opušteno ponašanje i kršenje dnevnog rasporeda odmah je naišlo na brzu reakciju produkcije. Veliki šef je hitno doneo odluku da pomenuti učesnici budu momentalno sankcionisani, i to udarcem tamo gde učesnike najviše boli, po džepu. Izrečene su hitne novčane kazne.

