Maja Marinković i Asmin Durdžič sedeli su u dvorištu Bele kuće, kad su otpočeli raspravu.
Tom prilikom, rijaliti zvezda stavila je svom izabraniku do znanja da napolju njihova ljubav neće opstati.
- Nikada nećemo biti zajedno napolju, nikada. To moraš da znaš - poručila je Maja.
- Evo, ajde sad da raskinemo - dodao je Asmin.
- Ajde - rekla je Marinkovićeva.
- Idi, ajde. Što se mene tiče možemo sad da raskinemo - nastavio je Durdžić.
- Ajde, raskini - kazala je rijaliti učesnica, kada je Asmin ustao i krenuo da odlazi od Maje, pa se ubrzo vratio.
- Sedi tu i budi miran, bolje bi ti bilo. Da se ne kotrljaš ovde u rikverc - poručila mu je Marinkovićeva.
- Šta bi bilo da sam otišao? - pitao ju je rijaliti učesnik.
- Ništa, srećan ti put - odgovorila je Maja.
- Idi ti - rekao je Asmin.
- Odlazim, kada meni to odgovara, moraš to da znaš - istakla je Marinkovićeva.
- I ja isto - zaključio je Durdžić.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)