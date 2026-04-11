Učesnica rijaliti programa Elita 9, Tanja Stijelja Boginja, nedavno je žestoko zaratila sa cimerom Borom Santanom zbog Anastasije Brčić.

Njihov sukob nikako ne jenjava, te netrpeljivost raste iz dana u dan.

Sada se oglasio se Boginjin prijatelj, Ognjen Vulević, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju, te je stao uz svoju drugaricu, ističući da je Borino ponašanje degutantno.

-Želim javno da istaknem da lično stojim uz nju i pružam joj punu podršku. Smatram da svako zaslužuje sigurnost i poštovanje, te poručujem da će, ako taj gmaz ponovo krene tako monstruozno na nju, imati posla sa mnom. Boginja mnogo pomaže Anastasiji i na tome sam joj zahvalan. Bora treba hitnu hospitalizaciju, jer njemu definitivno nije dobro. Spodoba kakva se dugo nije videla u rijalitiju. On je bruka i sramota svoje porodice, a ja čak apelujem da ga smeste u adekvatnu ustanovu, ako je to moguće - istakao je prijatelj rijaliti učesnice.

Inače, Santana je i ranije govorio da ne prepoznaje sebe u ovom rijalitiju, te da je potpuno psihički pao i da želi što pre da potraži stručnu pomoć i izađe iz Elite.