Aktulena učesnica rijaliti programa Elita 9, Sofija Janićijević, našla se u centru skandala kada su počela da joj stižu pitanja o izvesnom Danetu, koji ima 67 godina.

Sofija je demantovala da joj je on verenik, kao i da ju je finansirao, međutim sada je isplivala navodna prepiska.

Naime, na platformi "X" se pojavila navodna komunikacija između učesnice i njenog starijeg dečka.

-Šta sada radiš, je l’ se još sređuješ, dušo? - upitao ju je Dane.

-Ljubavi, sredila sam se. Hoćemo da se mazimo, ljubimo i spavamo? - upitala ga je Sofija.

-Čekao sam toliko vremena da mi kažeš ovo. Samo mi reci, je l’ zaslužujem to? - upitao ju je potom.

Ranije je demantovala navode, ističući da je pomenuti muškarac njen fan i da su se videli samo jednom.

Ipak, na društvenim mrežama pojavilo se pet fotografija sa ovim čovekom, na kojima su njih dvoje prikazani u različitim odevnim kombinacijama i na različitim lokacijama.

Dačin otac tvrdi: "Verena je za 40 godina starijeg"

Srđan Virijević, otac Dače Virijevića, izjavio je nedavno da je Sofija u tajnoj vezi sa čovekom starim četiri decenije više od nje.

-Sećate se da sam još na početku rekao da se Dača ne kreće na mestima gde Sofija provodi vreme po noćnim klubovima i da nije deo te priče? Šta reći o devojci koja je u vezi, tj. verena za čoveka starog 40 godina, koji je teško bolestan i dementan, i sve to zbog novca i interesa, a koja je u rijalitiju bila sa Terzom, čija je žena bila u drugom stanju?! Normalna devojka to ne bi radila. Nadam se samo da se nikada neće pomiriti i da Danilo neće preći preko ovoga - tvrdio je tada Srđan za Pink.