Na Polimarketu, platformi za tržišta predviđanja gde korisnici ulažu novac na ishode različitih događaja, trenutno se procenjuje ishod izbora za narednog premijera Mađarske. Prema tim projekcijama, ubedljivo vode dva glavna kandidata – Peter Mađar i aktuelni premijer Viktor Orban, uz jasnu prednost Mađara u dosadašnjim procenama učesnika tržišta.

Prema najnovijim podacima sa Polimarketa do 19 časova, tržišta predviđanja dodatno su učvrstila prednost Petera Mađara kao favorita za narednog premijera Mađarske.

Njegove šanse sada se procenjuju na oko 86 odsto, dok se Viktor Orban nalazi na oko 16 odsto verovatnoće.









Iako tržišta predviđanja ne predstavljaju zvanične rezultate, često se smatraju jednim od preciznijih indikatora očekivanog ishoda, jer agregiraju informacije, očekivanja i analize velikog broja učesnika u realnom vremenu.



