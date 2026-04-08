Voditelj Elite Milan Milošević je pred našim kamerama žestoko udario na učesnike ovog rijaliti formata.

Bez zadrške je progovorio o najaktuelnijim temama, te šokirao tvrdnjama da će Maja Marinković Belu kuću napustiti u drugom stanju.

- Sa Majom Marinković će biti haos, ona će garant izaći trudna iz ove Elite - rekao je Milan, pa se direktno obratio Majinom cu Radomiru Marinkoviću Takiju.

- Taki, Asmin ti je zet bez dileme, veseli se.

Kako nam je dalje otkrio, Asmina je tužio davnih dana, ali sudski proces ne utiče na njihov odnos.

- Dobio sam tužbe, jednu sam povukao zbog malog deteta. Novac od Marije Kulić nisam dobio zato što ona nema nijedan račun koji se vodi na nju. Asmin je i dan danas jako fin prema meni, što ne znači da neće dobiti tužbe i da neću uzeti pare. Protiv njega sam podneo devet tužbi za sve uvrede koje je pisao za mene - rekao nam je Milošević.

"Stanija ostaje do kraja Elite"

Iako je Stanija Dobrojević istakla da je u Elitu 9 ušla kao specijalni gost, te se njen izlazak iz Bele kuće najavio već do kraja ove nedelje, Milan Milošević je sada otkrio novi detalj.

- Stanija je okrenula rijaliti, ali ja sam to znao i pričao sam pred njen ulazak. Mislim da će ostati do kraja jer je osetila da je ovo njen teren i da će pobediti. Može ona da kaže da je specijalni gost, ali je sigurno pobednik - rekao nam je voditelj.

