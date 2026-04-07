Nekada bliske prijateljice, a danas ljute suparnice, Maja Marinković i Stanija Dobrojević nastavljaju da svakodnevno ulaze u žestoke sukobe u rijaliti programu Elita 9.



Njihov odnos narušen je zbog Asmina Durdžića, bivšeg Stanijinog verenika, sa kojim je Maja sada u emotivnoj vezi, što je dodatno produbilo jaz između dve rijaliti učesnice.

Brutalna svađa Maje i Stanije

Tokom današnje rasprave u sukob se uključio i Alibaba, koji je postavio pitanje o razlozima Stanijinih čestih prozivki na račun Majinog oca, čime je dodatno podgrejao atmosferu.

- Svi se ovde pozivate na to da vam vređaju porodice, a svi ćutite kad ona meni udara na oca. Ja nju razumem da ona mrzi očeve jer nije imala očinsku ljubav - rekla je Maja.



- Ti meni udaraš na to što nemam oca? Tvoj otac je bolesan - rekla je Stanija.

- Fali ti očinske ljubavi iz detinjstva i oštećena si - rekla je Maja.

- Vi ste džumare dve, tata će ti završiti u zatvoru za sve maloletne devojke - rekla je Stanija.

- Ostrašćena je na očeve, jer nije imala očinsku ljubav - pričala je Maja.

Taki se oglasio

- Ostavljena i ostrašćena žena svašta iznosi. Hoće da uvredi Maju, pa to radi preko mene. Ja nisam učesnik rijalitija i ne znam zašto udara na mene kad ima problem s Aneli i Asminom - rekao je Taki za Kurir.





