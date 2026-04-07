Pentagon je pripremio niz opcija za američkog predsednika Donalda Trampa koje se odnose na moguće vojne akcije protiv Irana, a koje uključuju i gađanje objekata koji imaju istovremeno i vojnu i civilnu funkciju, prenosi NBC njuz.

Prema tim navodima, Tramp razmatra potencijalne udare na ključnu infrastrukturu, uključujući mostove, elektrane i postrojenja za desalinizaciju vode. Međutim, takvi napadi bi mogli da budu okarakterisani kao ratni zločin, s obzirom na njihov direktan uticaj na civilno stanovništvo.

Kako tvrde dva američka zvaničnika, jedno od rešenja koje Pentagon predlaže jeste da se ova infrastruktura formalno klasifikuje kao objekti „dvostruke namene“, odnosno kao ciljevi koji služe i vojnim i civilnim potrebama. Na taj način bi administracija mogla da argumentuje da su napadi usmereni na legitimne vojne mete.

Prema informacijama koje prenosi NBC, ovakav pristup bi omogućio da se izbegne formalna ili tehnička kvalifikacija ovih napada kao ratnog zločina, uprkos činjenici da bi uništavanje takvih objekata imalo ozbiljne posledice po civile i osnovne uslove života.