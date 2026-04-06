Starleta i aktuelna učesnica rijaliti programa Elita 9, Stanija Dobrojević nije mogla da obuzda bes kada su se pojavile glasine o njenoj navodnoj ljubavnoj aferi sa Radomirom Takijem Marinkovićem, ocem svoje bivše drugarice, Maje Marinković.

Najoštrije je demantovala ove navode, usput žestoko potkačivši njega, ali i njegovu ćerku.

U razgovoru sa Dačom Virijevićem, Stanija je jasno stavila do znanja šta misli o njemu i zapretila da će ga "unakaziti" ukoliko nastavi da tvrdi da su bili zajedno.

Vidno izrevoltirana, objasnila je da je njihov jedini kontakt bio kada joj je bio potreban prevoz.

-Sprdačina jedna, muška sprdačina, i on zajedno sa sprdačinom ćerkom radodajkom. Ima da ga unakazim. Sa Takijem sam bila? Trebao mi je prevoz posle emisije, da me vozi. Mogu da je kupim sa sve gaćama, baš je frajerčina - urlala je besna Dobrojevićeva.

Prekomentarisala i partnera Aleksandre Subotić

Tu nije zaustavila, već se odmah okomila i na Pecu Raspopovića, partnera Aleksandre Subotić, ističući da muškarci često pokušavaju da je osvoje, ali da ona ostaje profesionalna.

-Isto kao i Peca, ne, nisi bio sa mnom. Možda si pokušao, pa ti je Stanija rekla: "ne, samo poslovno" - bila je izričita.

Za kraj, starleta je otkrila kakvog partnera zapravo traži, napominjući da joj se veza sa "socijalnim slučajevima" obila o glavu.

-Sa muškarcima nisam zbog finansija. Neću više da budem sa socijalnim slučajevima, jer mi se to obilo o glavu. Muškarac mora da ima integritet i zdravu genetiku, da znam sa kim ću imati decu - zaključila je Stanija, stavivši tačku na spekulacije.

Taki o odnosu sa Stanijom

-Znam da će ispasti veliki haos. Bila je pijana noć i desilo se šta se desilo. Završili smo kako smo završili na jednoj žurci. Stanija i ja smo dugi niz godina bili u odnosu i družili smo se kada je dolazila u Beograd - otkrio je Marinković u "Premijeri".