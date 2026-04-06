Starleta Stanija Dobrojević koja je nedavno ušla u Elitu 9 izjavila je danas da je njen bivši verenik Asmin Durdžić predlagao da mu se ćerka, koju ima sa Aneli Ahmić, zove po njoj, Stanija.

Ahmićeva je zbog ove izjave potpuno poludela te je odmah skočila i ušla u okršaj sa bivšim nevenčanim suprugom.

-Bio si lud za Stanijom, hoćete da kažete da ju je gledao dok je meni pravio Noru?” - upitala je vidno šokirana Aneli.

-Ko nije znao za nju? - pravdao se Durdžić.

-Bio je rijaliti fan, gledao mene i Kristijana - urlala je Dobrojevićeva.

-Ostao je sa tobom isključivo zato što si Stanija - ubacio se Stanić.

-Razlog što sam ostala sa njim, nakon što sam izgubila bebu, bio je što mi je odgovaralo da ostaje, jer sam se oporavljala. Mislila sam da je to ljubav, a njemu je odgovaralo da bude dečko Stanije Dobrojević. Kada sam došla u Srbiju, meni stiže mejl iz Amerike da već drugi ili treći mesec nema para na računu. Dobila sam nervni slom - istakla je starleta.

-Ona ima zdravstveni problem, ne može da oživi dete, a lagala je da je zbog stresa - brutalno je odbrusio Asmin.