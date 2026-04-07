Iako je u Elitu ušla pre svega nekoliko dana, Stanija Dobrojević u Beloj kući ostaje do Vaskrsa.

Stanija je ulaskom u rijaliti izazvala ogromnu pažnju javnosti, pre svega zbog suočavanja sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.

Kako izvor blizak starleti otkriva, Stanija je za ovaj projekat ispregovarala jedan od najvećih honorara u istoriji rijalitija na ovim prostorima. Ipak, i pored vrtoglavog iznosa, njen boravak je od samog početka vremenski ograničen.

- Stanija je sa produkcijom unapred dogovorila dvonedeljni boravak. Iako su mnogi očekivali da će ostati do samog finala, ona ima jasno definisane uslove u ugovoru. Njen izlazak planiran je neposredno pred Vaskrs, jer joj je izuzetno važno da praznik provede u krugu porodice - navodi izvor.

Imala poseban zahtev za Željka Mitrovića

Podsetimo, Stanija Dobrojević je zahtevala od Željka Mitrovića da u rijaliti ulazi njen lični frizer.

Željko je njen zahtev prihvatio, tako da će Stanija imati poseban tretman u Eliti u odnosu na ostale takmičare.

