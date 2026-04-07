Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio pretnju Iranu.

"Cela jedna civilizacija večeras će umreti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali verovatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, u kojoj će prevladati drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno i divno - KO ZNA? Saznaćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta. 47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana!", objavio je Tramp.

Podsetimo, Tramp je dao Iranu rok do noćas - do dva sata iza ponoći po našem vremenu, da otvori Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu kroz koju prolazi petina svetske nafte.

BONUS VIDEO