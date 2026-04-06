

Nakon što su uplovili u ljubavnu vezu u rijalitiju Elita 9, Asmin Durdžić ne prestaje da titra Maji Marinković, ali to nije dovoljo da Maja ne sumnja u njegove namere, te je već u prvim danima romanse uvela određene restrikcije.



- Napraviću ti palačinke, ali imaćemo problem ako ih ne pojedeš - rekao joj je Asmin.



- Ajde sad, što si to uradio - pitala ga je Maja.



- Nisam - rekao je Asmin

- Jesi - rekla je Maja.

- Dobro neće se više ponavljati, nisam bio svestan - rekao je Asmin.



- Nemoj da me lažeš, videla sam svojim očima, gledala sam u ogledalo. Nemoj da me praviš budalom - napala ga je Maja.

- Kažem ti nisam gledao - pravdao se Asmin.



- Ne zanima me, videla sam. Nemoj da me nunaš, da ti ne bih odgovorila na način koji ti se ne bi svideo. Tišina. Nema s*ksa sedam dana, petnaest dana. Napraviću haos - rekla jer Maja.