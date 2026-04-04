Ulazak Stanije Dobrojević u novu sezonu rijalitija Elita 9 izazvao je veliku pažnju javnosti.

Njeno učešće i sam potez ulaska sada je komentarisao i Kristijan Golubović, koji je sa starletom učestvovao u rijalitiju pre nekoliko godina.

- Stanija je došla na svoj teren i pokazaće se u najboljem mogućem svetlu. Starleta je, pionir među njima, reper kakav sve teže dostižu. Vešto to podnese i "proguta" sve uvrede. Na kraju, kada sve unovči, ona je u Americi sa svojom pedantnošću, finoćom, fakultetom i nekim s kim nema nameru da osnuje porodicu. Držaće špansko-tursku seriju do kraja - istakao je on.

Dodao je da bi njihov zajednički ulazak u rijaliti mogao da im naškodi.

- I njoj i meni bi to jako odmoglo i obrukalo bi nas, jer smo i ona i ja radili stvari u Farmi 6 koje nisu za primer slobodnoj devojci i oženjenom muškarcu. Ipak, verovatno bih se postavio zaštitnički i posvađao sa Asminom. On bi saznao istinu da smo imali intimne odnose. Nije zaslužila da budem džentlmen, pa sam je tada kritikovao. Rekla je da moja rođena ćerka nije moja i vređala mi je decu i ženu. Da je to uradio bilo ko, pa i sada sa Kristinom, ne bi bilo oproštaja. Kristina je moja supruga i majka moje dvoje dece - dodao je Golubović.

Naglasio je i da bi voleo da uđe u Elitu, kao i da nikada nije bio sa Milenom Kačavendom, za koju tvrdi da je perfidna i pokvarena osoba, te da bi je postavio na svoje mesto ukoliko bi ušao u rijaliti.

-Nikada nisam bio sa Kačavendom. Voleo bih da uđem u Elitu i postavim je na svoje mesto. Smatram je veoma perfidnom i pokvarenom osobom. Pričala je o meni iza leđa, da sam "niko i ništa" u smislu kriminala, ali da mi se to ne govori da ne bi imala probleme. To sam saznao nakon jednog srdačnog pozdrava ispred Pinka i velikog dodvoravanja - rekao je on za Pink.