Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević večeras ulazi u Elitu 9, a samo nekoliko sati pre ulaska u rijaliti govorila je o tome šta javnost može da očekuje od nje.

Stanija ne krije da ima tremu zbog suočavanja sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem.

- Imam veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati… Toliko ljudi čeka moj ulazak da sam pomislila: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?" Imam različitu publiku, od onih koji prate rijaliti do devojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Sve je izmešano, ali uvek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to - rekla je ona i otkrila da se ne bori za pobedu.

-Ulazim kao specijalni gost i time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i kada su takvi ljudi nedostajali publici. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihov tok borbe, čak i ako ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu i da ne budem oštra, brutalna ili vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - naglasila je starleta.

Osvrnula se i na honorar, za koji tvrdi da će biti najveći u istoriji rijalitija.

- Honorar je najveći, ali to nije bio motiv mog ulaska. Želela sam da raščistim sve i da, kada izađem iz Elite 9, niko više ne postavlja pitanja o Asminu. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve i nemam problem da svakome kažem u lice šta mislim - rekla je Stanija, pa se osvrnula na odnos sa bivšim verenikom:

-U Majami je došao kao slobodan momak. Nasela sam na priču, verio me posle mesec dana, a u trenutku mog gubitka saznajem za ženu i dete. Išla sam s njom da se suočim, on se borio napolju i dala sam mu drugu šansu. Dve godine smo proveli zajedno, da bi on izabrao rijaliti i druge žene. To je gotova priča - presekla je Dobrojevićeva.

Na pitanje da li će joj biti teško da gleda prisan odnos bivšeg momka i prijateljice Maje Marinković, rekla je:

-Neće mi biti teško da gledam Asmina i Maju, jer ih sve vreme gledam preko TV-a. Znaju se činjenice i ko je ko. Svi se unutra žestoko svađaju, a ja ću se truditi da budem svoja i da to izbegavam. Zna se moj karakter i kakva sam kada "odem u crveno" - bila je iskrena za Blic.

