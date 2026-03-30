Više od 30 kuća nalazi se pod vodom, dok klizišta i poplave ugrožavaju Srebrenik i Živinice. Aktivirana su klizišta koja ugrožavaju tri stambena objekta u naselju Ježinac, dva u naselju Čifluk i jedan u naselju Špionica Krč.

Usled snežnih padavina, pričinjena je i velika šteta na voćnjacima u Srebreniku, dok su pojedini putni pravci potpuno neprohodni.

Klizište širih razmera u mestu Orlova Klisura, na koje Civilna zaštita Srebrenika mesecima upozorava, još uvek nije sanirano.

Ovo je slučaj iako je federalni vodni inspektor 26. maja 2025. godine naložio federalnoj Agenciji za vodno područje reke Save da hitno ukloni materijal iz korita reke Tinje kako bi se normalizovao protok vode.

3 hektara zemljišta pod vodom

Na području Živinica, usled otapanja velike količine snega, oko 3 hektara poljoprivrednog zemljišta uz reku Spreču našlo se pod vodom.

U naselju Litve izlili su se potoci i zaplavljen je 31 stambeni objekat, a u tri kuće je voda i prodrla.

Brzom intervencijom vatrogasaca voda je ispumpana, te je u popodnevnim satima počela da se povlači u korito, prenosi agencija Srna.

(Srna)