Direktor kompanija Naftogasa i Ukrnafte Serhij Korecki najozbiljniji je kandidat za novog premijera Ukrajine, dok bi dosadašnja ukrajinska premijerka Julija Sviridenko mogla da bude imenovana za ambasadorku u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja danas ukrajinski javni servis Suspilne pozivajući se na izvore iz državnog vrha.

Kako navodi Suspilne na osnovu izjava izvora iz Kancelarije predsednika i Vlade Ukrajine, Korecki je glavni kandidat da preuzme funkciju predsednika vlade.

Dva izvora navela su da se Sviridenko razmatra za mesto ambasadorke Ukrajine u SAD, kao i da bi to mogao da bude ključni razlog njenog odlaska sa mesta premijerke.

Istovremeno, ukrajinski Interfaks objavio je, pozivajući se na dobro obavešten izvor, da će aktuelna ambasadorka Ukrajine u SAD Olha Stefanišina napustiti diplomatsku službu na lični zahtev.

Prema navodima tog izvora, Stefanišina je još prošle sedmice zatražila razrešenje iz ličnih razloga, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski "zadovoljan je njenim radom".

Stefanišina je za ambasadorku Ukrajine u Vašingtonu imenovana ukazom predsednika od 27. avgusta 2025. godine.

Pre toga obavljala je funkcije potpredsednice vlade za evropske i evroatlantske integracije, ministarke pravde, članice Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i predsednice Komisije za koordinaciju evroatlantskih integracija Ukrajine.

Prema pisanju ukrajinskog izdanja časopisa Forbs, Korecki (48) je na čelo Naftogasa stupio u maju 2025. godine, a pre toga je više od dve godine bio na čelu Ukrnafte, dok je ranije rukovodio lancem benzinskih stanica VOG.

Karijeru je započeo u grupaciji Kontinijum, gde je napredovao do mesta generalnog direktora upravljačke kompanije, a 2013. godine preuzeo je rukovođenje mrežom benzinskih stanica VOG.

Tokom njegovog mandata Ukrnafta je od kompanije koja je godinama poslovala sa gubicima postala jedna od najprofitabilnijih u Ukrajini, ostvarivši neto dobit od oko 40 milijardi hrivnji tokom 2023. i 2024. godine.

Prema podacima Forbsa, Naftogas je 2025. godinu završio sa prihodom od 270,9 milijardi hrivnji, što je 5,7 odsto više nego godinu dana ranije, dok je dobit pala na 5,83 milijardi hrivnji zbog rasta troškova, pre svega uvoza gasa.

Kompanija je, uprkos niskim zalihama posle zime 2024/2025, povećala rezerve gasa na više od 13 milijardi kubnih metara uz pomoć sopstvenih sredstava i kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i državnih banaka.

Ranije danas, premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku na mesto premijerke Ukrajine nakon što je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade, preneo je Kijev Independent.

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