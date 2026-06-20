Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije front, neutralisavši više od 220 ukrajinskih vojnika i dva artiljerijska sistema ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovksom procesu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su sa aktivnim ofanzivnim dejstvima u naselju Krasni Liman, oslobodivši 47 stambenih objekata, izbacivši tom prilikom iz stroja do 30 neprijateljskih vojnika, samohodni artiljerijski sistem "paladin" i šest robotskih platformi. Ukupno, u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Zapad" neutralisano je više od 220 ukrajinskih vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, jedan višecevni lanser raketa "grad", kao i pet artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Jug" u naselju Konstantinovka aktivnim ofanzivnim dejstvima oslobodile su 94 stambenih objekata, neutralisavši do 95 neprijateljskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo "marder", jedan oklopni transporter, kao i pet artiljerijskih sistema. Ukupno, u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja više od 145 ukrajinskih vojnika, borbena vozila "merdar" i "M113", kao i pet artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 295 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, jedan višecevni lanser raketa "grad", ali i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, izbacivši iz stroja više od 440 ukrajinskih vojnika i jedno borbeno oklopno vozilo.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 50 ukrajinskih vojnika, jedan artiljerijski sistem i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 13 vođenih avio-bombi, presrele dva projektila sistema HIMARS i uništile 740 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.