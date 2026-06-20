Prava drama odigrala se u španskoj Valensiji, gde su dvojica maloletnika starih 13 i 14 godina navodno upala u lokalnu srednju školu naoružani mačetom i bejzbol palicom, a u napadu je povređena trinaestogodišnja devojčica.

Prema navodima Civilne garde, incident se dogodio u naselju Fojos, a dvojica dečaka, koji žive u susednom mestu Albalat dels Sorels, odmah su identifikovana i privedena.

Jedan od njih, četrnaestogodišnjak, zadržan je u pritvoru, dok je drugi pušten jer je mlađi od 14 godina i po španskim zakonima ne može krivično da odgovara, prenosi RTVE.

Kako navode istražitelji, maloletnici su u srednju školu Eskultor Frančesko Badija ušli naoružani mačetom dugom čak 40 centimetara i bejzbol palicom.

Tokom incidenta povređena je trinaestogodišnja devojčica, koja je zadobila lakše posekotine u predelu vrata.

Nakon poziva zaposlenih u školi, na lice mesta odmah su upućene jedinice Civilne garde i lokalne policije, koje su brzo stavile situaciju pod kontrolu.

Nadležni organi trenutno ispituju sve okolnosti napada i motive maloletnika.