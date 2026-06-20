Prazna staklena flaša zabodena u zemlju možda izgleda kao običan ukras, ali zapravo predstavlja efikasan domaći sistem za zalivanje biljaka.

Ova metoda posebno je korisna tokom letnjih vrućina ili kada nekoliko dana niste kod kuće. Pomaže da zemlja ostane ravnomerno vlažna, a biljke dobijaju vodu postepeno, baš kada im je potrebna.

Kako funkcioniše trik sa vinskom flašom?

Tajna ovog sistema krije se u jednostavnim zakonima fizike.

Kada flašu napunjenu vodom okrenete naopako i zabodete u zemlju, u njenom grliću formira se blagi vakuum koji sprečava da sva voda odjednom iscuri. Kako se zemlja oko biljke postepeno suši, stvara se pritisak koji omogućava da se oslobađa mala količina vode.

Na taj način biljka dobija vlagu postepeno, bez opasnosti od prekomernog zalivanja ili potpunog isušivanja korena.

Stručnjaci navode da je ova metoda inspirisana drevnim sistemom navodnjavanja pomoću glinenih posuda poznatih kao „olla“, koje se i danas koriste u mnogim delovima sveta.

Kako pravilno postaviti flašu?

Da bi sistem radio bez problema, potrebno je slediti nekoliko jednostavnih koraka:

1. Dobro operite flašu

Flašu operite toplom vodom, uz dodatak malo sirćeta ili alkohola. Tako ćete ukloniti eventualne ostatke vina koji mogu podstaći razvoj buđi.

2. Napunite je vodom

Klasičnu vinsku flašu od 750 mililitara napunite vodom. Po želji možete dodati i blago razblaženo prirodno đubrivo.

3. Prethodno zalijte zemlju

Pre postavljanja flaše dobro natopite zemlju. Ukoliko je zemljište potpuno suvo, voda može prebrzo da iscuri.

4. Zabodite flašu pod uglom

Pokrijte otvor flaše dlanom, okrenite je naopako i pažljivo zabodite u zemlju pod blagim uglom. Takav položaj omogućava sporije otpuštanje vode.

5. Učvrstite flašu

Ako je zemlja rastresita, oko grlića rasporedite nekoliko kamenčića kako biste sprečili pomeranje.

6. Proverite da li sistem radi

Posle sat vremena pogledajte flašu. Ako primećujete sitne mehuriće vazduha, voda se pravilno oslobađa i sistem funkcioniše.

Idealno rešenje za letnje dane

Ovaj jednostavan trik pokazuje da najefikasnija rešenja često ne zahtevaju skupu opremu. Jedna prazna flaša može pomoći da biljke ostanu zdrave i tokom najvećih vrućina, a vama uštedeti vreme, vodu i brigu dok ste na odmoru.