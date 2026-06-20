"Italijanska premijerka Đorđa Meloni iznova i iznova je tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bilo reči o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje (ali isto važi i za NATO, kada smo već kod toga)", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je naveo da Meloni nije čak dozvolila SAD ni da koriste italijanske piste i aerodrome, što je predstavljalo veliki logistički problem i to uprkos činjenici da SAD godišnje izdvajaju stotine milijardi dolara za zaštitu Italije i drugih "takozvanih" saveznika u NATO-u.

"Sada, nakon što su Sjedinjene Američke Države vojno porazile Iran, ona ponovo želi da budemo prijatelji kako bi 'popravila svoj rejting'. Ne, hvala", istakao je Tramp.

Spor između Trampa i italijanskog državnog vrha zaoštren je juče nakon izjava predsednika SAD o premijerki Italije Đorđi Meloni - šef italijanske diplomatije Antonio Tajani saopštio je da zbog uvredljivih reči otkazuje planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Meloni Trampove tvrdnje nazvala izmišljenim, poručivši da "ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju".

Tramp je juče ta italijansku televiziju La7 izjavio da ga je italijanska premijerka "molila" da se sa njom fotografiše na samitu G7, koji je održan ove nedelje, prenela je Ansa.

Na početku intervjua, Tramp je odmah usmerio razgovor prema Meloni, pitajući kako je italijanska premijerka, šta je rekla kad se sastala s njim, ističući da je verovatno srećna što je razgovarao s njom.

"Nisam morao da razgovaram sa njom. Ne znam šta bih rekao. Molila me je da se slikam s njom. Toliko je htela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali mi je bilo žao nje", istakao je Tramp.

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da teške i uvredljive reči američkog predsednika upućene italijanskoj premijerki vređaju celu Italiju.

"Zbog toga sam odlučio da otkažem svoju posetu Sjedinjenim Američkim Državama, planiranu za 21. i 22. jun", napisao je Tajani na platformi X.

Meloni je kazala da su izjave Donalda Trampa potpuno izmišljene.

"Iskreno, zapanjena sam", napsiala je Meloni na Instagramu.

Ona je istakala da ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju.

"Na određene stvari treba odmah odgovoriti. Ne znam zašto se predsednik SAD tako ponaša prema saveznicima. Nije prvi put da se to dešava. Mogu samo da kažem da mi je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada", poručila je ona.