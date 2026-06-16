jun donosi energiju broja 8, koji se povezuje sa uspehom, odgovornošću i konkretnim rezultatima. Mnogi će danas videti posledice ranijih odluka i poteza. Dan je posebno povoljan za posao, novac i jačanje porodične stabilnosti.

Ovan – Odal (uspravno)

Runa Odal simbolizuje stabilnost i sigurnost. Pred Ovnovima je dan u kojem će učvrstiti svoj položaj, posebno na poslu. Projekti u koje su ulagali vreme i trud konačno mogu krenuti napred. Finansijska pitanja zahtevaju razumno raspolaganje novcem, dok će partner ili članovi porodice više ceniti dela nego velika obećanja.

Iznenađenje dana: Situacija za koju ste mislili da je završena ponovo se vraća, ali ovog puta u vašu korist.

Bik – Algiz (obrnuto)

Obrnuti Algiz upozorava da ne preuzimate tuđe obaveze na svoja leđa. Neko iz okruženja mogao bi pokušati da vam nametne dodatni teret. Na poslu jasno postavite granice i ne dozvolite da vas iskorišćavaju.

Iznenađenje dana: Odbijanje jednog nepotrebnog zadatka otvoriće prostor za mnogo bolju priliku.

Blizanci – Dagaz

Dagaz je runa promena i novog početka. Neizvesnost koja vas je pratila poslednjih nedelja polako ostaje iza vas. Poslovna situacija postaje jasnija, a odnosi sa bliskim ljudima skladniji.

Iznenađenje dana: Na poznat problem pogledaćete potpuno drugačijim očima.

Rak – Jera

Jera simbolizuje nagradu za uložen trud. Danas ćete jasno videti rezultate svega na čemu ste radili prethodnih meseci. U ljubavi je važno da ne forsirate stvari i pustite da se situacija razvija prirodnim tokom.

Iznenađenje dana: Javiće vam se osoba sa kojom ste gotovo izgubili kontakt.

Lav – Fehu (uspravno)

Fehu je runa novca, uspeha i materijalnih resursa. Lavovi bi danas mogli da naprave važan poslovni potez ili dobiju priliku za dodatnu zaradu. Važno je da pokažete svoje znanje i iskustvo.

Iznenađenje dana: Jedna informacija pomoći će vam da izbegnete nepotreban trošak.

Devica – Hagalaz

Ova runa donosi promene koje na prvi pogled deluju neprijatno, ali kasnije donose korist. Moguća su pomeranja planova i neočekivani obrti. Umesto nerviranja, pokušajte da se prilagodite novim okolnostima.

Iznenađenje dana: Otkazani plan pokazaće se kao sreća u nesreći.

Vaga – Isa

Isa savetuje usporavanje i strpljenje. Dan nije pogodan za brzoplete odluke, naročito kada je novac u pitanju. Ponekad je najbolji potez upravo sačekati.

Iznenađenje dana: Slobodno vreme koje niste planirali iskoristićete mnogo bolje nego što ste očekivali.

Škorpija – Pert (obrnuto)

Neke informacije još nisu spremne da izađu na videlo. Nemojte donositi konačne odluke dok ne budete imali kompletnu sliku. Strpljenje će vam danas biti najveći saveznik.

Iznenađenje dana: Shvatićete da problem koji vas je brinuo nije ni približno ozbiljan koliko ste mislili.

Strelac – Kenaz (uspravno)

Kenaz donosi inspiraciju, ideje i nova saznanja. Ovo je odličan dan za učenje, usavršavanje i pokretanje kreativnih projekata. U ljubavi budite iskreni i otvoreni.

Iznenađenje dana: Koristan savet stiže od osobe od koje to najmanje očekujete.

Jarac – Vunjo (uspravno)

Vunjo simbolizuje zadovoljstvo i unutrašnji mir. Pred Jarcima je dan malih pobeda koje vraćaju samopouzdanje. Moguće su pohvale, priznanja ili uspešan završetak važnog zadatka.

Iznenađenje dana: Dobre vesti stižu iz oblasti kojoj u poslednje vreme niste pridavali mnogo pažnje.

Vodolija – Turisaz (obrnuto)

Obrnuti Turisaz upozorava na prenagljene poteze. Ne ulazite u rizične investicije niti u sukobe koji nisu neophodni. Danas je mudrost važnija od brzine.

Iznenađenje dana: Problem koji vas nervira rešiće se bez vašeg mešanja.

Ribe

Za Ribe je ovo dan u kojem će intuicija biti jača nego inače. Obratite pažnju na znakove i osećaje koje ne možete racionalno da objasnite. Na poslu budite strpljivi, a u ljubavi otvoreni za iskren razgovor.

Iznenađenje dana: Neočekivana poruka ili poziv popraviće vam raspoloženje i promeniti planove.