Muškarac iz Merilenda kupio je tri identična loto tiketa za isto izvlačenje „Pick 5“, koristeći brojeve sa svoje službene identifikacije (identifikacioni broj), i na kraju osvojio ukupno 150.000 dolara (oko 15.207.975 dinara).

Muškarac iz La Plate rekao je službenicima Lutrije Merilenda da je koristio svoj broj sa svoje službene kartice u federalnoj vladi da bi kupio tri tiketa „Pick 5“ od 1 dolara.

Muškarac je rekao da je zaspao pre izvlačenja 5. juna i da je sledećeg jutra otkrio da mu je svaki tiket doneo nagradu od 50.000 dolara, što je ukupno 150.000 dolara.

Dobitnik je rekao da je svoju nagradu držao u tajnosti od porodice i da planira da iznenadi svoju decu.

Rekao je da će njegov dobitak biti iskorišćen za deljenje sa članovima porodice, plaćanje računa i eventualno putovanje, prenosi Upi.com.

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