Pre nego što je postao predsednik Ukrajine i jedna od najprepoznatljivijih političkih figura na svetu, Volodimir Zelenski je decenijama bio poznat kao glumac, komičar i producent.

Iako je još početkom 2000-ih diplomirao pravo na Ekonomskom institutu u rodnom Krivom Rogu, nikada nije radio u pravnoj struci. Umesto sudnice i advokatske kancelarije, izabrao je svet televizije, humora i zabave.

Tokom karijere stekao je veliku popularnost u Ukrajini i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, a glumio je i u poznatim romantičnim komedijama, među kojima je i film "Ljubav u velikom gradu". Jedna od njegovih velikih strasti bio je ples, pa je 2006. godine pobedio u ukrajinskoj verziji šou-programa "Ples sa zvezdama".

Ljubavna priča sa suprugom Olenom Kijaško počela je još tokom školskih dana. Njih dvoje su išli u istu školu, a venčali su se u septembru 2003. godine. Ćerka Aleksandra rođena je 2004. godine, dok su sina Kirila dobili 2013. godine.

Međutim, poslednjih dana Zelenski se našao u centru diplomatske bure u Poljskoj nakon odluke da jednoj vojnoj jedinici dodeli naziv "Heroji UPA". Zbog istorijske uloge Ukrajinske ustaničke armije (UPA), koju mnogi u Poljskoj povezuju sa Volinjskim masakrom i zločinima nad poljskim stanovništvom, usledile su oštre reakcije iz Varšave.

Poljski zvaničnik Karol Navrocki javno je pozvao da se Zelenskom oduzme Orden belog orla, najviše državno odlikovanje Poljske, koje mu je pre tri godine uručio predsednik Andžej Duda.

Navrocki je tom prilikom optužio ukrajinskog predsednika da veliča organizacije koje Poljska smatra odgovornim za stradanje hiljada Poljaka tokom Drugog svetskog rata, što je dodatno zaoštrilo odnose dve zemlje koje su poslednjih godina važile za bliske saveznike.