Rusija je, kao odgovor na napad na Starobeljsk, izvela intenzivne udare na vojne ciljeve širom Ukrajine, dok vlasti u Kijevu tvrde da su pogođene i stambene zgrade, pri čemu je poginulo više od 20, a povređeno više od 130 ljudi. U međuvremenu, iz Kremlja poručuju da sukob ne može biti okončan sve dok ukrajinska strana odbija ono što Moskva naziva "istinskim" pregovorima.

Ruske snage nastavile su snažne udare na, kako tvrde, ukrajinsku vojnu industriju, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva" na studentski internat u Starobeljsku.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Sa druge strane, ukrajinske vlasti tvrde da su ruske rakete pogodile stambene objekte u Dnjepru ostavivši iza sebe 16 mrtvih i 42 ranjenih.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je broj poginulih u prestonici Ukrajine šest, dok je povređenih 90.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašava da će rat trajati dok god vlasti u Kijevu budu odbijale "istinske" pregovore.

"Rat bi bio odmah gotov kada bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio svojim oružanim snagama da napuste ruske regione", naveo je Peskov

Zelenski je upozorio građane da bi ruske trupe mogle ponovo da pokrenu masovni napad na Ukrajinu i pozvao ih da obrate pažnju na znak za uzbunu.