Sjedinjene Američke Države postavile su pet glavnih uslova u svom odgovoru na iranski predlog, koji se odnose na nuklearni program i zamrznuta sredstva Irana, prenela je danas iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore.

Prema navodima agencije, američka strana je odbacila zahtev da se Iranu isplate bilo kakve kompenzacije i zatražila predaju zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Vašington takođe zahteva da u Iranu ostane operativno samo jedno nuklearno postrojenje, prenosi Al Džazira pozivajući se na Fars. Kako se navodi, američki uslovi predviđaju da je prekid sukoba na svim frontovima uslovljen nastavkom pregovora. Sjedinjene Američke Države, prema istim izvorima, nisu pristale na oslobađanje 25 odsto zamrznutih iranskih sredstava.

Prethodno je Pakistan, 10. maja, potvrdio da je od Irana primio odgovor na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je za Al Džaziru da je u odgovoru Teheran izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera.

Prema navodima tog izvora, iranski odgovor predviđa i razgovore o postizanju dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz istovremeno insistiranje na potpunom ukidanju svih sankcija.

Teheran, kako se navodi, zahteva jasno definisan mehanizam za ukidanje sankcija koji bi garantovala međunarodna zajednica, kao i čvrste međunarodne garancije za sprovođenje eventualnog sporazuma sa Vašingtonom.

U odgovoru se takođe predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja bezbednosti u Ormuskom moreuzu i nuklearnog programa Irana, uz ocenu da pregovori treba da budu zasnovani na "vrhovnim državnim interesima" i konsultacijama sa zemljama regiona.

Predloženi američki memorandum, na koji je Iran odgovorio i koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.