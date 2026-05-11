Kako su naveli NABU i SAP, istraga se odnosi na organizovanu grupu osumnjičenu za legalizaciju novca preko građevinskih projekata.

Jermak se tereti po članu ukrajinskog krivičnog zakona koji se odnosi na pranje novca u velikim razmerama i legalizaciju imovine stečene krivičnim delom.

Za ova krivična dela predviđena je kazna zatvora u trajanju od 8 do 12 godina sa konfiskacijom imovine, prenosi Ukrinform.



Slučaj je deo šire operacije "Midas", pokrenute krajem 2025. godine zbog sumnji na korupciju u energetskom sektoru i uticaj na državna preduzeća, uključujući Energoatom.

U okviru istrage ranije su osumnjičeni i pojedini biznismeni i bivši zvaničnici povezani sa energetskim sektorom, dok su neki od osumnjičenih napustili Ukrajinu i za njima je raspisana međunarodna poternica.