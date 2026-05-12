Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da će 21. paket sankcija Evropske unije, o kojem trenutno raspravljaju države članice, biti usmeren na vojnu industriju Rusije. Šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je tokom posete Litvaniji da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je i Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata.

Ruski diplomata: Za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila Dvadeset pet ruskih civila, uključujući jedno dete, poginulo je tokom prošle nedelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 dece, saopštio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabeležen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj i Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj Republici i samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, prenosi TASS. Mirošnik je pojasnio da je približno 87 odsto od ukupnog broja nastradalih, ukupno 204 osobe, poginulo u napadima ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema rečima ruskog diplomate, tokom proteklih sedam dana, Ukrajina je ispalila skoro 3.600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. U napadu ruskog drona na Kijevsku oblast oštećeno više objekata

Napad ruskog drona na Kijevsku oblast izazvao je požar u dečijem vrtiću i oštećenje stambene zgrade, saopštio je na svom Telegram kanalu šef kijevske oblasne vojne uprave (OVA) Nikola Kalašnik.

"Protekle noći neprijatelj je ponovo napao naselja u regionu. Stambene zgrade, obrazovne ustanove i običan život naših ljudi bili su mete napada", navodi se u objavi Kalašnika, prenosi Ukrinform.

Prema rečima zvaničnika, u Fastivskom okrugu, usled neprijateljskog napada oštećen je vrtić nakon požara na krovu. Polomljeni su prozori na četvorospratnoj stambenoj zgradi u blizini i oštećene su dve privatne kuće. U ruskom napadu na Žitomir oštećene su stambene i poslovne zgrade i automobili, objavio na Telegramu načelnik Žitomirske OBU, Vitalij Bunečko.

"Neprijatelj ne odustaje od napora da uništi civilnu infrastrukturu Žitomirske oblasti. Danas je, kao rezultat vazdušnog napada, oštećeno nekoliko stambenih i poslovnih objekata, kao i nekoliko vozila stanovnika Žitomira", napisao je Bunečko na Telegramu i dodao da, prema preliminarnim podacima, nije bilo žrtava niti povređenih.

EU cilja rusku vojnu industriju novim sankcijama

Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granica i obala (Fronteks) Lars Gerdes izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi prve isplate iz evropskog kredita za podršku Ukrajini za 2026-2027. godinu od 90 milijardi evra mogle biti poslate već sledeće nedelje.

Komentarišući mogućnost razgovora između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina, šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je tokom posete Litvaniji da takav kontakt neće uslediti iznenada, "kao grom iz vedra neba", ali da Kijev ostaje pri stavu da podržava završetak rata i postizanje mira.