Poslednji dan primirja. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u šest ruskih regiona.

Kalas: Šreder ne može biti pregovarač s Rusijom

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas odbacila je predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder predstavlja Evropu u budućim pregovorima s Moskvom o evropskim bezbednosnim aranžmanima.

"Ako damo Rusiji pravo da imenuje pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro“, rekao je Kalas.

Podsetila je da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, koji je dan ranije u Kremlju predložen kao potencijalni pregovarač sa strane EU, dugo bio "visokorangirani lobista ruskih državnih kompanija".

"Zato je razumljivo zašto Putin želi da on bude (pregovarač – prim. aut.), kako bi mogao da sedi sa obe strane pregovaračkog stola", naglasio je Kalas.

Pistorijus stigao u Kijev u nenajavljenu posetu



Nemački savezni ministar odbrane Boris Pistorijus doputovao je u nenajavljenu posetu ukrajinskoj prestonici, objavila je agencija DPA.

Ukrajina dostavila Rusiji spisak za razmenu 1.000 zarobljenika

Ukrajina je dostavila ruskoj strani dostavila "spisak od 1000", koji je formiran na osnovu dužine vremena koje su ukrajinski branioci bili držani u zatočeništvu, objavio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

"Ovo je pravedan humanitarni pristup, sproveden uz učešće i podršku Sjedinjenih Američkih Država, i pokazuje celom svetu brigu o Braniocima od strane ukrajinske države i jedan je od koraka ka pravednom miru", istakao je Koordinacioni štab.

Zelenski: Putin spreman za prave sastanke

Volodimir Zelenski ističe da se Ukrajina u subotu i nedelju uzdržala od udara dugog dometa na Rusku Federaciju kao odgovor na odsustvo masovnih ruskih napada. Obećava da će i ubuduće reagovati u "ogledalu", a da će, ako Rusi odluče da se vrate ratu punih razmera, sankcije biti "trenutne i opipljive".

"Sada i sam Putin kaže da je konačno spreman za prave sastanke, malo smo ga pogurali, a već dugo se spremamo za sastanke – tako da moramo pronaći format“, rekao je Zelenski i naglasio da je neophodno okončati rat.

Slovački premijer Robert Fico poručuje Zelenskom da, ako je zainteresovan za sastanak, kako mu je inače potvrdio u ličnom kontaktu, treba da kontaktira svog ruskog kolegu telefonom.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov objavio je da će izaslanici američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner uskoro doputovati u Moskvu i da će Moskva nastaviti dijalog s njima.

Berlin nije oduševljen idejom Vladimira Putina da imenuje bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za glavnog pregovarača EU za mirovne pregovore sa Rusijom u Ukrajini, javlja Rojters, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika nemačke vlade.

Međutim, pojedini zvaničnici nemačke Socijaldemokratske partije (SPD) ocenili su da ne bi trebalo unapred odbaciti mogućnost da Šreder učestvuje kao posrednik u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

U nemačkoj vladajućoj koaliciji, kako saznaje Špigel, pominje se i mogućnost da se toj inicijativi pridruži predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer.