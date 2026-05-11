Poslednji dan primirja. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u šest ruskih regiona.

London proširio sankcije Rusiji

Velika Britanija proširila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedince i organizacije, saopštilo je Ministarstvo finansija te zemlje.

Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanja mladih (Rosmolodež) Grigorija Gurova.

Na listu su dodati Institut za razvoj interneta, nekoliko zaposlenih u Agenciji za socijalni dizajn, Sevastopoljski državni univerzitet i nekoliko objekata jednog turističkog kompleksa na Krimu. Sankcionisani je i Međunarodni dečji kamp Songdovon (DNRK).

Ministarstvo finansija Velike Britanije navelo je da su oni doprineli ili su bili umešani u destabilizaciju situacije u Ukrajini i podrivanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Petoro ranjenih u ruskom napadu na Herson

Rusi su dronom napali Herson, petoro ljudi je povređeno, uključujući i tinejdžera, saopštila je OVA.

"Oko 10 časova, Rusi su dronom napali prodavnicu u okrugu Korabelni u Hersonu", navodi se u izveštaju.

Rusi uništili Ukrajince kod Zaporožja

"Operatori bespilotnih letelica iz 60. gardijske motorizovane brigade 5. armije grupe snaga 'Istok' uništili su još jednu grupu neprijateljske pešadije u zaporoškom pravcu, oko 02.05.2026.

Uprkos trenutnom primirju, pešadija Oružanih snaga Ukrajine nastavlja da 'testira' snagu naše odbrane, pokušavajući da se infiltrira, što brzo zaustavljaju vojnici sa Dalekog istoka", objavljeno je na jednom ruskom Telegram kanlu.

Ukrajina priznala da su njeni dronovi pogodili skladište nafte u Letoniji



Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga, tokom telefonskog razgovora sa svojim letonskim kolegom Bajbom Bražeom, izjavio je da su incidenti sa dronovima koji su pali na teritoriju Letonije uzrokovani dejstvom ruske opreme za elektronsko ratovanje (EW).

Sibiga je to objavio na društvenoj mreži Iks.

Naveo je da je istraga otkrila da su dronovi koji su narušili letonski vazdušni prostor odstupili od svojih ciljeva u Rusiji pod uticajem ruske opreme za elektronsko ratovanje.

"Potvrdio sam spremnost Ukrajine da sarađuje sa baltičkim zemljama i Finskom kako bi se sprečili slični incidenti, uključujući i uz direktno učešće naših specijalista", ministar.

Marta Kos: Uskoro prva uplata kredita Ukrajini

Prve isplate iz evropskog kredita za podršku Ukrajini za 2026-2027. godinu od 90 milijardi evra mogle bi biti poslate već sledeće nedelje, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos pre početka sastanka Saveta EU za spoljne poslove.

"Sve što se tiče Ukrajine je moja odgovornost. To je odgovornost Evropske komisije, tako da se nadam da ćemo sledeće nedelje moći da pošaljemo prve isplate", rekla je Kos.

Na pitanje da li misli da će zajam pomoći u zaustavljanju rata, rekla je: "Volela bih da mogu da kažem da će ovaj novac zaustaviti rat. Ne mogu to da kažem, ali ovaj novac će omogućiti Ukrajini da brani ne samo zemlju, već i Evropu i evropske vrednosti."

Kalas: Šreder ne može biti pregovarač s Rusijom

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas odbacila je predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder predstavlja Evropu u budućim pregovorima s Moskvom o evropskim bezbednosnim aranžmanima.

"Ako damo Rusiji pravo da imenuje pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro“, rekao je Kalas.

Podsetila je da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, koji je dan ranije u Kremlju predložen kao potencijalni pregovarač sa strane EU, dugo bio "visokorangirani lobista ruskih državnih kompanija".

"Zato je razumljivo zašto Putin želi da on bude (pregovarač – prim. aut.), kako bi mogao da sedi sa obe strane pregovaračkog stola", naglasio je Kalas.

Pistorijus stigao u Kijev u nenajavljenu posetu



Nemački savezni ministar odbrane Boris Pistorijus doputovao je u nenajavljenu posetu ukrajinskoj prestonici, objavila je agencija DPA.

Ukrajina dostavila Rusiji spisak za razmenu 1.000 zarobljenika

Ukrajina je dostavila ruskoj strani dostavila "spisak od 1000", koji je formiran na osnovu dužine vremena koje su ukrajinski branioci bili držani u zatočeništvu, objavio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

"Ovo je pravedan humanitarni pristup, sproveden uz učešće i podršku Sjedinjenih Američkih Država, i pokazuje celom svetu brigu o Braniocima od strane ukrajinske države i jedan je od koraka ka pravednom miru", istakao je Koordinacioni štab.

Zelenski: Putin spreman za prave sastanke

Volodimir Zelenski ističe da se Ukrajina u subotu i nedelju uzdržala od udara dugog dometa na Rusku Federaciju kao odgovor na odsustvo masovnih ruskih napada. Obećava da će i ubuduće reagovati u "ogledalu", a da će, ako Rusi odluče da se vrate ratu punih razmera, sankcije biti "trenutne i opipljive".

"Sada i sam Putin kaže da je konačno spreman za prave sastanke, malo smo ga pogurali, a već dugo se spremamo za sastanke – tako da moramo pronaći format“, rekao je Zelenski i naglasio da je neophodno okončati rat.

Slovački premijer Robert Fico poručuje Zelenskom da, ako je zainteresovan za sastanak, kako mu je inače potvrdio u ličnom kontaktu, treba da kontaktira svog ruskog kolegu telefonom.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov objavio je da će izaslanici američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner uskoro doputovati u Moskvu i da će Moskva nastaviti dijalog s njima.

Berlin nije oduševljen idejom Vladimira Putina da imenuje bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za glavnog pregovarača EU za mirovne pregovore sa Rusijom u Ukrajini, javlja Rojters, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika nemačke vlade.

Međutim, pojedini zvaničnici nemačke Socijaldemokratske partije (SPD) ocenili su da ne bi trebalo unapred odbaciti mogućnost da Šreder učestvuje kao posrednik u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

U nemačkoj vladajućoj koaliciji, kako saznaje Špigel, pominje se i mogućnost da se toj inicijativi pridruži predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer.