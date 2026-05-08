Građani Srbije odavno su navikli na kontradiktornosti blokadera, ali zabrinjava lakoća sa kojom plasiraju ozbiljne optužbe bez ijednog dokaza. Međutim, Milenko Jovanov je rešio da u jednoj rečenici doslovno ogoli njihovo ludilo...

- Koliko ja razumem sa Šolakove propagandne platforme N1, mi smo ove odbornike iz Kule poslali na poligraf da bismo znali kome treba da damo pare - napisao je Jovanov.





Kako smo već pisali, još jednom se pokazalo da blokaderi svakodnevno menjaju priču, ne mareći previše za logiku ili istinu izgovorenih reči, pa tako ono što su juče tvrdili sa punom sigurnošću, danas sami demantuju novim izjavama, ostavljajući građane da se pitaju da li iko više veruje u njihove priče...

Tako je blokaderka iz Glasa mladih u Kuli juče za N1 tvrdila da će odbornici koalicije okupljene oko SNS-a navodno ići na poligraf kako bi se utvrdilo ko je "izdao" njihovu listu i nije glasao za kandidata tokom konstitutivne sednice, prilikom izbora predsednika Skupštine.

Dakle, prema toj verziji događaja, identitet odbornika koji nije glasao za njihov predlog bio je potpuna nepoznanica.

Međutim, već danas usledio je potpuni obrt. Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da je jedan odbornik SNS-a navodno dobio čak 30.000 evra kako bi glasao za izbor Velibora Milojičića za predsednika Opštine Kula.