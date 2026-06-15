Ona je podsetila da su Budimpešta i Kijev 3. juna postigli sporazum o tome da ukrajinske vlasti vrate prava etničkim Mađarima u Zakarpatskoj oblasti u političkoj, administrativnoj, kulturnoj i obrazovnoj sferi.

"Prošle nedelje, ovaj sporazum je potvrđen i uključen u akcioni plan za zaštitu prava manjina“ kao deo pristupanja Ukrajine EU, napomenula je Orban.



"Danas će biti otvoren prvi klaster pregovora sa Ukrajinom, koji će se odnositi na pitanja osnovnih prava, demokratije i vladavine prava. U taj proces uključen je i sporazum koji su postigle obe strane. To znači da će, ukoliko Ukrajina ne ispuni taj sporazum, proces pristupanja u okviru pojedinih klastera automatski biti obustavljen“, naglasila je Orban, prenosi Sputnjik.



Prema njenim rečima, ispunjavanje obaveza Ukrajine "biće obezbeđeno i u bilateralnom i u evropskom kontekstu“.

Istovremeno, ona je istakla da se Mađarska zalaže za pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji "na osnovu rezultata sprovedenih reformi“, uz poštovanje istih uslova koji važe za sve zemlje-kandidate.



"Nećemo podržati nikakav drugačiji proces“, poručila je Orban.



Ranije je novi mađarski premijer Peter Mađar izjavio da Ukrajina neće moći da napreduje u procesu pristupanja EU ako ne ispuni svoje obaveze u vezi sa pravima mađarske nacionalne manjine.

On je takođe upozorio da je "otvaranje prvog pregovaračkog klastera samo prvi korak u dugom i složenom procesu“. Prema njegovoj oceni, taj proces bi mogao da traje od 10 do 15 godina.

Prethodna vlada Mađarske, na čelu sa Viktorom Orbanom, takođe je zahtevala od Kijeva vraćanje prava mađarske manjine u Zakarpatju, naglašavajući da u suprotnom neće dozvoliti ulazak Ukrajine u Evropsku uniju.

Na samitu Evropske unije u Briselu 26. juna 2025. godine Orban je blokirao zajedničku izjavu podrške Ukrajini, koja je davala zeleno svetlo za početak pregovora o njenom pristupanju Uniji.

Neslaganja oko ovih pitanja postala su jedan od glavnih razloga ozbiljnog pogoršanja odnosa između dve susedne zemlje. Mađar sada nastoji da normalizuje te odnose.