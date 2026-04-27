"Ovo ističe koliko su blagovremeni doprinosi novih partnera inicijativi za Listu prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), kao i odobrenje 20. paketa sankcija Evropske unije i evropskog paketa podrške od 90 milijardi evra dogovorenog na Kipru. Zahvaljujem se svim našim partnerima koji pomažu", rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je kazao da ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane "već pokazuje veoma visoku stopu uspeha u presretanju dronova - preko 90 odsto".

"I moramo da nastavimo da radimo kako bismo osigurali da se ova stopa i dalje povećava, ne samo protiv dronova već i protiv balističkih pretnji. Svaka dodatna isporuka raketa protivvazdušne odbrane znači spašene živote i bolju zaštitu naših gradova i kritične infrastrukture", istakao je Zelenski.