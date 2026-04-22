Pevačica Svetlana Ražnatović odrasla je u mestu Žitorađa, gde je pohađala i osnovnu i srednju školu.

Iako je decenijama prisutna na javnoj sceni, mali broj Cecinih fanova zna koju je školu završila.

Direktor srednje škole koju je pohađala jednom prilikom se oglasio za medije i otkrio kakva je bila u tom periodu života.

- Srednja škola u Žitorađi je pre nekoliko godina proslavila 40 godina svog postojanja i u tom periodu je iznedrila puno poznatih i uspešnih ljudi. Između ostalih za koje svi znamo, za koje su svi čuli je Svetlana Ražnatović - istakao je on, pa dodao:

- U tom periodu kada je Ceca išla u školu ona je obrazovala dva smera, i to poljoprivredni smer sa odsekom veterinarski tehničar koji je i pohađala. I sam direktor, kao i mnogi meštani, sećaju se nje iz tih školskih dana i kažu da je bila đak za primer.

- Srednja i osnovna škola dele dvorište, sećamo je se toliko, ta moja generacija, viđali smo je u dvorištu na časovima fizičkog i to je ono po čemu je pamtimo. Naravno, sećamo se i priča starijih profesora kakav je đak bila. S obzirom na to da joj je i majka prosvetni radnik bila, vaspitavana je u tom duhu, koliko znam bila je đak za primer - istakao je direktor škole tada za Blic.