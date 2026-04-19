Ona je neočekivano ostala bez autobusa i svojih stvari.

Nesrećni trenutak se odigrao tokom sedmočasovne vožnje, kada se vozač zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi. Ona je iskoristila priliku za toalet, ne sluteći kakvo je iznenađenje očekuje.

Nakon što je izašla iz WC-a, šokirana je shvatila da je autobus otišao, zajedno sa njenim prtljagom!



Ani je putovala do grada Hoj An, u vijetnamskoj pokrajini Kvang Namu, 30. marta, kada su stvari krenule po zlu. Nakon šoka, kako kaže, osetila se “bespomoćnom”.

“Počela sam da paničim i zatražila pomoć. Žena koja je stajala u blizini mi je rekla da će autobus vratiti po mene“, ispričala je Britanka.

Međutim, uključila je praćenje AirTaga u svom prtljagu i shvatila da se sve više udaljava, što je dodatno povećalo paniku.

Tada su joj prišli ljubazni ljudi, otac i kćerka, i objasnili da će na pumpu uskoro stići drugi autobus. Pola sata kasnije, to se i dogodilo. Upitala sam vozača kako ću doći do svojih stvari. Rekao je da će me prevesti do Da Nanga, što je značilo da kružim dodatnih sat i po vremena”, rekla je Ani, prenosi Whats the jam.

Ani je uspela da dođe do svog prevoznika na sledećem odmorištu.

“Izašla sam, preuzela stvari, a kasnije rezervisala svoj hostel”, kazala je Britanka.

Ova neobična situacija izazvala je veliku pažnju na mrežama, a mnogi korisnici su podelili svoja iskustva s putovanja.

“Ovo je moja najveća noćna mora, uvek ostajem relativno blizu autobusa”, napisala je jedna osoba.

“Bar su ti dozvolili da ideš do WC-a. Ja sam proveo u autobusu 14 sati, bez stajanja. Mislio sam da ću umreti“, dodao je drugi.

Iako je situacija bila neprijatna i stresna, Ani je srećno završila svoju avanturu. Ovaj događaj je postao lekcija za sve turiste - uvek budite oprezni, čak i kad se čini da je sve pod kontrolom.