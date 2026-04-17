Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na izjavu kopredsednice Evropske zelene partije Vule Ceci, ocenjujući da takvi stavovi predstavljaju direktan poziv na kažnjavanje građana Srbije i uskraćivanje evropskih sredstava državi zbog političkih neslaganja.

"Šta je rekla gospođa Ceci? Ona je nama dala praktično dve ključne poruke zahvaljujući zeleno-levom frontu iz našeg parlamenta, parlamenta Republike Srbije. Dve ključne poruke je dala.

Prva poruka je da se oni bore da se oduzmu fondovi, odnosno novac, od građana Republike Srbije i da se ti isti fondovi, odnosno taj novac koji su oduzeli od građana Republike Srbije, daju onima koji njih podržavaju i koje oni podržavaju. Onima koji se svaki put bore da se Srbiji uvedu sankcije i da se Srbija i naš narod kazne. Da se njima daju ti fondovi.

Dakle, da nema više para, evropskih para, za škole, za bolnice, za puteve, za pruge, za naučno-tehnološke parkove, za projekte zaštite životne sredine, za naše vode, za naš vazduh, za naše zemljište. Da se to uzme i da se da onima koje oni podržavaju i koje oni vole.

To je gospođa Ceci izgovorila zahvaljujući zeleno-levom frontu iz Narodne skupštine Republike Srbije.

Dakle, da prekinemo sa tom praksom nezavisne, suverene, snažne Srbije. I da iskoristimo evropske fondove za to.

To je prva poruka. Nema novca za građane Srbije. Ne sviđaju nam se vaši izbori, odnosno kako birate i koga birate. Nema više novca za vas. Daćemo onima koji nas slušaju."