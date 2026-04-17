Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar saopštio je da njegova zemlja ne namerava da blokira planirani kredit Evropske unije od 90 milijardi evra za Ukrajinu, iako je spremna da se usprotivi novom paketu sankcija protiv Rusije.

Blanar je tokom zasedanja Odbora za evropska pitanja slovačkog parlamenta predstavio stav zemlje o budućim merama protiv Moskve.

Naglasio je da Bratislava očekuje jasne, transparentne i potvrđene garancije u vezi sa ponovnim pokretanjem rada naftovoda Družba.