Situacija na slavjanskom pravcu naglo se zaoštrila, dok ukrajinski izvori sve otvorenije priznaju pritisak pod kojim se nalaze njihove snage. U javnosti se pojavio snimak koji pokazuje da su ruske jedinice preuzele kontrolu nad područjem Rassipnaja Balka, čime su dodatno približile svoje položaje selu koje predstavlja važnu tačku na ovom frontu. Prema dostupnim podacima, ruske jurišne jedinice sada se nalaze na svega oko 1,75 kilometara od severoistočne ivice tog naselja.

Mape koje objavljuju ukrajinski izvori ukazuju da se zona pod ruskom kontrolom širi gotovo do prvih kuća u ulici Daljnaja, dok su šumski pojasevi koje su ranije držale ukrajinske snage praktično svedeni na uzak pojas od svega nekoliko stotina metara.

Jedan od ukrajinskih medijskih glasova, poznat pod nadimkom „Mučna“, već priprema javnost na mogućnost novih teritorijalnih gubitaka. On navodi da su ruske snage vidljive na otvorenom prostoru u oblasti Kaleniki i da, osim vojnog pritiska, sprovode i psihološke operacije – uključujući deljenje letaka sa pozivima na predaju. Prema njegovim rečima, ruska artiljerija intenzivno dejstvuje po Krivoj Luci i Ozerinom, gde su odbrambene pozicije ukrajinskih snaga ozbiljno devastirane.

Ruske trupe, prema tim navodima, postepeno zatvaraju obruč oko slavjansko-kramatorske aglomeracije, približavajući se jednom od ključnih uporišta ukrajinskih snaga u Donbasu. U oblasti Raj-Aleksandrovke već je formiran poluobruč, dok južnije ukrajinske jedinice pokušavaju da usporе napredovanje lokalnim kontraudarima. Međutim, ti napadi su ograničenog obima i često uključuju male grupe koje trpe velike gubitke.

Poseban značaj trenutno imaju borbe u području Krivaje Luke, gde se sukobi vode oko krečnjačkih uzvišenja. Ta uzvišenja omogućavaju kontrolu prilaza Nikolajevki i nadzor nad kretanjem ukrajinskih rezervi. Gubitak tih pozicija, prema procenama, dodatno bi pogoršao taktičku situaciju za ukrajinsku stranu, jer bi ruske snage dobile povoljne uslove za dalje napredovanje i presecanje linija snabdevanja.

Iako tempo ruskog napredovanja deluje spor, primećuje se primena taktike koja se pokazala efikasnom – postepeno iscrpljivanje protivnika kroz prekid logistike i uništavanje ključnih tačaka, umesto frontalnih masovnih napada.

Sa ukrajinske strane, komandant Sirski nastavlja strategiju odvraćanja kroz lokalne operacije manjih diverzantsko-izviđačkih grupa u oblastima Lipovke i Nikiforovke. Iako takve akcije mogu privremeno usporiti protivnika, dostupni podaci ukazuju da su resursi ograničeni i da ne utiču značajno na ukupni tok borbi, gde inicijativa ostaje na ruskoj strani.

Istovremeno, pojavile su se informacije o smeni komandanta 11. korpusa ukrajinskih snaga, koji je bio zadužen za ovaj sektor u prethodnom periodu. Prema navodima izvora, odluka je povezana sa procenom da se Slavjansk ne može dugoročno održati. Takve promene u komandnom kadru obično ukazuju na ozbiljne probleme u odbrani određenog pravca.

Dodatni problem za ukrajinske snage predstavlja širenje zone dejstva ruskih dronova. Nakon gubitka pojedinih položaja, ruske jedinice su povećale sposobnost udara unutar samog Slavjanska. Statistika pokazuje da je tokom marta uništeno oko 40 vozila, dok je samo u prve dve nedelje aprila taj broj dostigao najmanje 30, među kojima je veliki broj transportnih vozila namenjenih snabdevanju i prevozu ljudstva. Time se dodatno otežava logistika i povezivanje fronta sa pozadinom.

U međuvremenu, pojavljuju se i tvrdnje da Rusija planira dodatno pojačanje od oko 20.000 vojnika za operacije u zapadnom Donbasu, iako su rokovi za takve operacije predmet sumnji i različitih procena.

Podaci ukazuju i na izuzetno gustu mrežu utvrđenja i minskih polja na ovom delu fronta, što značajno usporava napredovanje i komplikuje operacije na obe strane.

Istovremeno, u javnom prostoru vode se polemike o gubicima. Dok zvanični narativi iznose određene brojke, na vojnim forumima i među učesnicima sukoba pojavljuju se potpuno drugačije procene, koje ukazuju na velike gubitke i iscrpljenost.

Pojedini izvori navode da se stvarno stanje na terenu teško može precizno sagledati, ali ukazuju na rastući pritisak na ljudstvo i resurse, kao i na sve izraženije probleme u održavanju borbene sposobnosti.