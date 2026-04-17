Ukrajina je ogromna zemlja, sa ogromnim područjima, i kao što je prikazano na videu ispod, kako prenosi Pronjuz, plaćenik iz Finske, to je razumeo iz prve ruke.

Informacije ukazuju da je bio sam, dok ga je ostatak tima napustio, dok je „roj“ ruskih FPV letelica preplavio nebo tog područja.

Na njegovu nesreću, jedan od dronova kojima su upravljali Rusi ga je uočio i odmah ubio.

Ruski izvori na društvenim mrežama objavile su snimak navodne "eliminacije stranog plaćenika iz Finske koji se borio na strani Ukrajine".

Upozorenje, snimak je uznemirujućeg karaktera.

Kako prenosi grčki porak premna nezvaničnim informacijama ovaj napad je izveden "u nekom delu Dnjepropetrovske oblasti".

