Ruske snage oslobodile su naselje Zibino u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u najnovijem izveštaju sa fronta.

U periodu od 11. do 17. aprila, kao odgovor na ukrajinske terorističke napade na civilne ciljeve u Rusiji, ruske snage su pokrenule jedan masovni napad i pet grupnih udara visokopreciznim oružjem, prilikom čega su uništeni objekti vojno-industrijskog kompleksa, energetske i transportne infrastrukture, vojni aerodromi, skladišta udarnih dronova i bespilotnih čamaca, kao i lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Jedinice grupe trupa "Sever" su u proteklih nedelju dana neutralisale više od 1.085 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, devet borbenih oklopni vozila, četiri artiljerijska sistema, devet stanica za radio-elektronsku i protivbaterijsku borbu, kao i 29 skladišta municije, opreme i goriva.

Jedinice grupe trupa "Zapad" su u nedelji za nama izbacile iz stroja više od 1.195 ukrajinskih vojnika, 23 borbena oklopna vozila, 17 artiljerijskih sistema, jedan višecevni lanser raketa "grad", dve kontrabaterijske radarske stanice i 25 skladišta municije i opreme.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su u poslednjih sedam dana više od 1.085 ukrajinskih vojnika, 35 borbenih oklopnih vozila, 10 artiljerijskih sistema, jedan višecevni lanser raketa "vampir", šest stanica za radio-elektronsku borbu i 39 skladišta municije, opreme i goriva.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja u proteklih nedelju dana više od 2.090 ukrajinskih vojnika, 34 borbenih oklopnih vozila, kao i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 1.555 ukrajinskih vojnika, dva tenka, 26 borbenih oklopnih vozila, tri artiljerijska sistema, kao i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su za poslednjih sedam dana eliminisale do 250 ukrajinskih vojnika, te uništile pet borbenih oklopnih vozila, dva artiljerijska sistema, šest stanica za radio-elektronsku i protivbaterijsku borbu i tri skladišta municije i opreme.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 60 vođenih avio-bombi, presrele devet projektila sistema HIMARS i uništile 1.665 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

Crnomorska flota je za isti period uništila pet bespilotnih čamaca ukrajinskih snaga.