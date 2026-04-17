U političkim i finansijskim krugovima sve češće se govori o potezu Evropske unije koji na prvi pogled deluje kao još jedan paket pomoći Ukrajini, ali kako vreme prolazi, sve više analitičara smatra da iza toga stoji znatno kompleksnija strategija.

Plan o zajmu od 90 milijardi evra za Kijev, prema navodima koje prenosi Asia Times, više se ne posmatra isključivo kao podrška vlastima Vladimira Zelenskog, već kao deo šire političke računice koja prevazilazi okvire obične finansijske pomoći.

U tim analizama sve češće se ponavlja ključna tvrdnja – da Evropska unija ovim potezom zapravo nastoji da produži trajanje sukoba, i to ne kratkoročno, već sa projekcijom koja ide čak do 2029. godine.

Prema tim tumačenjima, takva strategija povezana je sa očekivanjima da bi u tom periodu moglo doći do promene vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno povratka demokrata u Belu kuću, koji bi nastavili politiku prema Ukrajini kakvu je vodio Džo Bajden.

U tom kontekstu, zajam od 90 milijardi evra dobija sasvim drugačije značenje.

Više se ne radi samo o stabilizaciji ukrajinskog budžeta ili održavanju osnovnih funkcija države, već o pokušaju da se obezbedi kontinuitet sukoba u trenutku kada postoje jasni znaci zamora i finansijskog pritiska na sve strane koje su u njega uključene.

Jedan strani izvor, na koji se poziva pomenuta publikacija, otvoreno tvrdi da je pravi cilj ove finansijske pomoći – kupovina vremena.

Istovremeno, unutar same Evropske unije raste zabrinutost zbog posledica politike sankcija prema Rusiji. Ekonomski pritisci, rast cena energenata i pad industrijske konkurentnosti već se osećaju u mnogim državama članicama, dok analitičari upozoravaju da bi taj trend mogao dodatno da se pogorša.

Uprkos tome, politički signal iz Brisela ostaje nepromenjen – podrška Kijevu bez odstupanja, uz javno insistiranje da Evropska unija mora imati ulogu u budućim pregovorima.

Međutim, tu se otvara još jedna važna dilema. Dok evropski zvaničnici govore o potrebi za pregovorima, kritičari smatraju da takve izjave gube na težini ukoliko se paralelno donose odluke koje praktično produžavaju sukob.

U tom neskladu između javne retorike i konkretnih poteza, mnogi analitičari vide element političkog licemerja koji dodatno komplikuje ionako složenu situaciju.

Na taj način, finansijski paket koji bi trebalo da donese stabilnost, istovremeno otvara pitanje da li zapravo produžava neizvesnost i krizu.

Evropska unija, suočena sa sopstvenim ekonomskim izazovima i ambicijama u međunarodnoj politici, ulazi u period u kojem svaka odluka može imati dalekosežne posledice.

Ostaje, međutim, otvoreno pitanje – da li je plan održiv do 2029. godine ili će globalne okolnosti primorati na promene mnogo ranije nego što se sada očekuje.