Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je nedavno spisak evropskih postrojenja za koja tvrdi da proizvode vojnu opremu, uključujući dronove, za ukrajinsku vojsku.

U saopštenju su naveli da rukovodstva nekoliko evropskih zemalja, suočena sa velikim gubicima i nedostatkom vojnika u ukrajinskoj vojsci, odlučuju da povećaju proizvodnju i isporuku dronova Ukrajini za napade na rusku teritoriju.

"Smatramo da je ovo namerni korak koji dovodi do oštre eskalacije vojno-političke situacije širom Evrope i postepene transformacije ovih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Podsećanja radi, ministarstvo je otkrilo imena i adrese kompanija u Evropi koje proizvode dronove za napade na Rusiju. Filijale ukrajinskih kompanija koje proizvode dronove za napade na Rusiju nalaze se u gradovima u nekoliko evropskih zemalja, uključujući London, Minhen, Prag i Rigu, rekli su. Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev pojačao je pretnje, rekavši da spisak treba shvatiti "bukvalno" kao spisak potencijalnih meta.

Bivši ambasador SAD u Ukrajini, Stiven Pajfer, u intervjuu za Kijev post odbacio je te pretnje kao klasičnu taktiku zastrašivanja.

"Pre svega, bivši predsednik Medvedev govori mnogo stvari koje su, iskreno, na granici ludila ili potpuno lude. Zato nisam siguran da bi trebalo da shvatimo njegove komentare ozbiljno", rekao je Pajfer.

Prema njegovim rečima, Moskva pokušava da zastraši evropske vlade i kompanije kako bi ih odvratila od saradnje sa Ukrajinom na razvoju dronova.

"Rusi žele da zastraše one zemlje u Evropi koje sada rade sa Ukrajinom na proizvodnji dronova", rekao je Pajfer. "S obzirom na to da je ruska vojska trenutno potpuno zaokupljena ratom u Ukrajini, da li Rusija zaista želi da započne sukob sa zemljama NATO-a", rekao je za Kijev post.

Na spisku Češka, Italija, Nemačka...

Prema podacima ruskog ministarstva, komponente za ukrajinske dronove proizvode kompanije u Nemačkoj, Turskoj, Izraelu, Španiji, Italiji i Češkoj. U Španiji, Madrid proizvodi komponente za dronove koje Kijev koristi za napad na Rusiju, uključujući prijemnike za satelitske radio-navigacione signale. U Italiji se proizvodnja odvija u četiri fabrike, uključujući jednu u Veneciji. U Nemačkoj se klipni motori proizvode u gradu Hanau. U Češkoj Republici proizvodnja se nalazi u Pragu, u Izraelu postoje fabrike u Haifi i Or Jehudi, a u Turskoj se proizvodnja nalazi u Ankari i Jalovi.

Pored motora i prijemnika, neke kompanije proizvode module za povezivanje sa mobilnim mrežama i ugljenična vlakna za trup aviona. To su Fire point i Horizon tech u Ujedinjenom Kraljevstvu (u gradovima London, Mildenhol, Lester), Davinci Avia i Airlogistics Germany (Minhen), Kort u Danskoj (Stevring), Litvaniji (Vilnjus), Terminal Autonomy u Letoniji (Riga), Destinus u Holandiji (Hengelo), ​​Antonov State Enterprise, Ukrspecsystems u Poljskoj (Mielec, Tarnov), DeViRo u Češkoj Republici (Prag, Kolin). Ove kompanije proizvode dronove FP-1, FP-2, Stiker, Da Vinči, Anubis, HaKi AK-1000, AK-400 Kosa (Skit), Ruta, An-196 Ljuti, RAM-2X i Bulava, javio je TASS.

Češko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je u četvrtak ruskog ambasadora kako bi zahtevalo objašnjenje za pretnje upućene češkim kompanijama.

Dronovi su se pokazali kao jedno od najefikasnijih oružja na ukrajinskom bojištu, što je izazvalo sve veće interesovanje zapadnih zemalja da pomognu u njihovoj proizvodnji i isporuci Kijevu. Analitičari smatraju da su ruske pretnje pokušaj vršenja psihološkog pritiska i odvraćanja Evrope od jačanja odbrambenih sposobnosti Ukrajine.