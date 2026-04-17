Umesto tradicionalnih destinacija, mnogi turisti radije štede i istražuju nova mesta u inostranstvu. Britanski turisti su sada otkrili jedan bugarski gradić.

Jedan bugarski grad na Crnom moru postao je popularna destinacija za britanske turiste: Sozopol se prostire na nekoliko poluostrva i vekovima je bio značajan trgovački grad na međunarodnom nivou. Danas ovo mesto privlači mnogo novih turista – pre svega zato što je jeftinije od uobičajenih destinacija za odmor.

Prema pisanju lista "Daily Mail", ovde se može računati na cene poput dva evra za pivo i deset evra za ceo obrok. I to dok Sozopol estetski podseća na čuvenu Amalfijsku obalu.

Jug Bugarske: pejzaž podseća na Jonska ostrva

Kao primer destinacije za odmor, novine navode obalu Sinemoreca. Ovo područje na jugu Bugarske do sada je bilo prilično nepoznato, ali pejzaž podseća na Jonska ostrva i Kretu. U svakom slučaju, cene su povoljnije nego na tim mestima.

"Sve više građana se svesno odlučuje za nova mesta"

Među najpopularnijim destinacijama za putovanja Nemaca, Bugarska se do sada ipak nije našla. Prema 41. nemačkoj turističkoj analizi Fondacije za pitanja budućnosti, među deset najpopularnijih destinacija u inostranstvu za 2025. godinu nalaze se između ostalog Španija, Italija, Turska i Hrvatska.

Najpopularnija destinacija za odmor među Nemcima

Najpopularnija destinacija za odmor među Nemcima ipak ostaje sama Nemačka: među saveznim pokrajinama, Bavarska je na vrhu domaćih turističkih destinacija. Prema naučnom direktoru fondacije, Ulrihu Rejnhartu, ovde je uočljiva diverzifikacija: "Sve više građana se svesno odlučuje za nova mesta van najposećenijih turističkih područja i teži individualnijim putničkim iskustvima", piše Daily Mail.